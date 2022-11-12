AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak? - Son Dakika
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AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

12.11.2022 08:05
AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

Bugün 81 il ve Kıbrıs'ta deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. AFAD günlerdir vatandaşların cep telefonlarına SMS göndererek konu hakkında bilgi verirken herkes saat 18.57'de neler yaşanacağını merak ediyor. Tatbikat saatinde radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapılacak. Vatandaşların deprem anındaymışçasına "Çök, kapan, tutun" hareketi yapması istenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda, 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu. Bakan Soylu, "Saat 18.57'de radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" ifadesini kullandı.

SMS GÖNDERİLDİ

Beklenen gün geldi, gözler saat 18.57'ye çevrildi. AFAD son birkaç gündür vatandaşlara tatbikat mesajı gönderirken bu akşam ise radyo, televizyon ve camilerden duyurular yapılacak.

AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

"PANİK OLMASIN DİYE SİREN KULLANMAYACAĞIZ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği "çök kapan tutun" tatbikatına ilişkin, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız." dedi.

AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

TÜRKİYE GENELİNDE İLK KEZ UYGULANACAK

Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım'da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi. Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

"TATBİKAT ANINDA ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ YAPILACAK"

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."

AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülke bu tatbikata kilitlendi! Peki saat 18.57'de neler yaşanacak?

81 İL VE KIBRIS'TA YAPILACAK

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

18.57'DE NE OLACAK?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

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Deprem, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

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