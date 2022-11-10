Atatürk'ün ölmeden önce Dolmabahçe personeline verdiği talimat tüyler ürpertti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümü nedeniyle tüm yurtta anılmaya devam ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım 1938 gününe ilişkin detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SAVANORA'DAN DOLMABAHÇE'YE TAŞINDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savanora yatırından Dolmabahçe'ye taşındığı sırada bitkin ve halsiz olması nedeniyle çevresindekileri büyük üzüntüye uğrattı. O sırada tüm saray personeli de Atatürk'ün rahat etmesi adına büyük çaba sarf ediyordu.

IŞIKLARI SÖNDÜRME TALİMATI VERDİ

Atatürk'ün ölmeden kısa bir süre önce Dolmabahçe personeline verdiği talimat da ilk kez duyanların tüylerini ürpertti. Buna göre Ata'nın Mehmetçik'in moralini düşürmemek adına Dolmabahçe personeline tüm ışıkları kapattırdığı ve karanlıklar içerisinde odasına geçtiği belirtildi.