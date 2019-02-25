Bugün, AB Açısından Utanç Verici Diyebileceğimiz Bir Gelişme Var"

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Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Gamze Özçelik'ten Çok Konuşulacak İdam Açıklaması: Cehennem İyi ki Var!