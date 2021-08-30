Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu?

30.08.2021 08:59

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken bankacılık işlemleri olanlar bugün bankların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar açık mı?

Bankaların mesai saatleri resmi tatil günlerinde merak konusu oluyor. 30 Ağustos Pazartesi günü de bankların çalışıp çalışmadığı merak edildi. Peki, Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bakalar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta bankalar kapalı olacak.

Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

YORUMLAR
500

30 Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Beşiktaş, Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya varıyor
10:06 Dünya devi sponsor oldu! Stadının ismi değişecek Beşiktaş'ın kasasına çılgın para girecek
10:05 Son Dakika: Türkiye'deki işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5'e indi
10:01 Son Dakika! Türkiye'deki işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 9,5'e indi
10:00 Sigara Fiyatlarına İkinci Büyük Zam Geldi
09:56 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar
09:29 Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu
09:25 "ABD'ye gidiyor" denilen Taylan Antalyalı, Samsun yolunda
09:12 Nesrin Cavadzade, babasının ölümüyle yıkılan Alişan Uğur'a sarılarak destek verdi
09:12 Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası Anadolu Otoyolu trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 10:18:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement