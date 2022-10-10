TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste - Son Dakika
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TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste

10.10.2022 17:54

TOKİ'nin sosyal konut projesinden sonra arsa projesine de başvurular bugün itibarıyla resmen başladı. 1 milyon arsa ve 10 bin iş yerinin satılacağı projede peşinat ödemesi yapıldıktan sonra taksit ödemeleri 1 yıl sonra başlayacak. İşte il il, mahalle mahalle proje kapsamında satılacak arsaların tam listesi.

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ayrıntılarının Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı.

BAŞVURULARDA KİMLİK NUMARASI SIRALAMASI

TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi. Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek. Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM

'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.

TAKSİT ÖDEMELERİ 1 YIL SONRA BAŞLAYACAK

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.

SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN YERLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan proje kapsamında satışa çıkan arsaların yerleri de belli oldu. İşte il il, mahalle mahalle proje kapsamında satılacak arsaların listesi:

TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
TOKİ başvuruları başladı! İşte il il, mahalle mahalle satılacak arsaların listesi
YORUMLAR
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Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste - Son Dakika
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