Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda - Son Dakika

Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda

12.04.2021 07:48

Korona salgınında normalleşme dönemi sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış kontrol altına alınamadı. Ramazan ayının da gelmesi ile bir kapanma dönemine girilebileceği kulislerde konuşulurken bugün Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda gerekli tavsiye kararları alınacak. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya gelecek Kabine'de ise son kararlar verilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı'nın daha önce işaret ettiği, Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

Ramazan ve sonrasında bayramda uygulanacak tüm kısıtlamalar Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısında son şeklini alacak. Uzmanlar, Ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

TURİZM İÇİN KONTROL GEREKİYOR

Hürriyet'in haberine göre hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi. Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye'ye daha fazla turist gönderen ülkeler "kırmızı kodlu" ülkeleri belirleyecek. Bu konuda hazırlıkların başladığı belirtildi. Türkiye'nin bugünkü rakamlarla riskli ülkeler arasında bulunmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin karnesini düzeltmek için 1-2 aylık sıkı bir kontrol politikası uygulanacak. Bu ülkelerin direkt yasak koymasa bile riskli ilan ettikleri ülkelere giden vatandaşlarına dönüşte 14 gün karantina zorunluluğu koyduğu, bunun da turistler için caydırıcı olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin vaka sayısının azaltılmaması durumunda, turist sayısında ciddi sıkıntı olacağı endişesinin daha sıkı kararlar alınmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Öte yandan Bilim Kurulu'nun bugünkü tavsiyeleri doğrultusunda yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek.

Kabine'de vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan Kabine'nin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

İŞTE TÜRKİYE'Yİ 'DİNLENDİRECEK' KISITLAMALAR

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak. Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Ramazan ayında ülkemizi dinlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kısıtlama seçenekleri ise şu şekilde tahmin ediliyor:

- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

- Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

- Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü dinlendirme formülünün ele alınacağı bu toplantılarda
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