Bugün çiçek alması gereken kadınlar çiçek sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bugün çiçek alması gereken kadınlar çiçek sattı - Son Dakika

Bugün çiçek alması gereken kadınlar çiçek sattı

7 saat önce

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın, akan trafikte çiçek satarak ekmek paralarını çıkarmaya çalıştı.

Bugün çiçek alması gereken kadınlar çiçek sattı, System.String[]

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın, akan trafikte çiçek satarak ekmek paralarını çıkarmaya çalıştı.


Tüm dünyada ve Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanırken, Adana'da iki kadın çiçek sattı. 8 Mart nedeniyle birçok kadın çiçek alırken, kadınlar trafik ışıklarında duran sürücülere çiçek satarak ekmek paralarını kazanmaya çalıştı. - ADANA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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