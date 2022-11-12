Türkiye, saat 18.57'de AFAD'ın düzenleyeceği deprem tatbikatına odaklandı - Son Dakika
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Türkiye, saat 18.57'de AFAD'ın düzenleyeceği deprem tatbikatına odaklandı

12.11.2022 18:19

Bugün Çök-Kapan-Tutun adında saat 18.57'de ülke genelinde deprem tatbikatı uygulanacak. Vatandaşların telefonuna gelecek mesajla start alacak tatbikatta belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapılacak.

Çök-Kapan-Tutun tatbikatının gerçekleşmesi için dakikalar kaldı.Günler önceden duyurulan deprem tatbikatı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu açıklamalarında, "İlk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." ifadelerine yer vermişti. Peki tatbikat saat kaçta ve nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar

ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATININ AMACI NE?

AFAD tarafından paylaşılan deprem tatbikatı kılavuzunda şu ifadelere yer verildi: "12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57'de gerçekleştirecek Çök - Kapan - Tutun Tatbikatımızın amacı; afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir. Tatbikatımızın adını; Deprem Anı Ülke Tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) olarak belirledik."

TATBİKAT NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Deprem tatbikatı bugün saat 18.57'de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacaktır. Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

TATBİKAT NASIL DUYURULACAK?

Vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS'i gönderilecek. Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) gönderilecek. Duyduğunuz sesle birlikte şu uyarı yapılacak: AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

CAMİLERDEN SESLİ BİLDİRİM YAPILACAK

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerinden sesli bildirim yapılacaktır. TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlanacak. Dinleyeceğiniz anons, merkezi anons sistemleri ile radyolarda yayınlanacak.

ANONS İÇERİĞİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır. TRT'ye ait televizyon kanallarında otomatik olacak şekilde; diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile ekranda gördüğünüz tatbikat uyarı mesajı yayınlanacak. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına; Sivil Savunma İkaz-Alarm Sireni ve Acil Durum Araçlarının Sirenleri kullanılmayacak.

AFETLERDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK

Tatbikatın sonlandırılmasının akabinde; hem Düzce Depremi'nde hem de ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için AFAD Başkanlığında, 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dua yapılacak.

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AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülkede tatbikat yapılacak! İşte saat 18.57'de yaşanacaklar? AFAD vatandaşlara SMS gönderdi, tüm ülkede tatbikat yapılacak! İşte saat 18.57'de yaşanacaklar? İSTANBUL AFET VE ACİL DURUM EĞİTİM MERKEZİ'NDE BÜYÜK TATBİKAT ÖNCESİNDE EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ İSTANBUL AFET VE ACİL DURUM EĞİTİM MERKEZİ'NDE BÜYÜK TATBİKAT ÖNCESİNDE EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, saat 18.57'de AFAD'ın düzenleyeceği deprem tatbikatına odaklandı - Son Dakika
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