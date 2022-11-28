Cumhurbaşkanı Erdoğan "Halletmek lazım" demişti! Kabine, vatandaşın en çok canını yakan konuyu görüşmek için toplanıyor

Kasım ayının son Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Saat 15.00 gibi başlaması beklenen toplantının ana gündem maddesi fırsatçılar olacak. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde konu hakkındaki görüşleri sorulan Erdoğan, yapılan art arda zamlara ilişkin "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda masaya yatırırız ve bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir, halletmek lazım." demişti. Bugün de Kabine, fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımları görüşecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konu da sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

EYT'DE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinin son hali de Kabine'nin gündeminde olacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.