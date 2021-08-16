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Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı - Son Dakika

Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı

16.08.2021 10:57

Dolar/TL, güne düşüşle başladı. Bugün dolar, 8,47 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro 9,9964 liradan, sterlin ise 11,7527 liradan alıcı buluyor.

Geçen hafta, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarında azaltıma gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentilerini desteklemesi doların diğer ülke para birimleri karşısında gerilemesini beraberinde getirdi. Buna ek olarak yurt içinde açıklanan pozitif veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizinde değişikliğe gitmemesi de Türk lirasının dolar karşısında güçlenmesini destekledi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle geçen haftaya 8,63 seviyelerinden başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 değer kaybederek 8,5243'ten kapandı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kayıpları ile başlamasının ardından 8,4780 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilerken,saat 10:51 itibarıyla %0,49 azalışla 8,4754 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro %0,32 azalışla 10,0206 liradan, sterlin %0,32 azalışla 10,0206 liradan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ YATAY HAREKET EDİYOR

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,3 değer kaybederek 92,5 seviyelerinden kapanırken, bugün yatay hareket ediyor. Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin gündemin odağında bulunduğunu belirterek, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

FED TOPLANTISI DÖVİZ PİYASALARINI ETKİLEYECEK

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile çarşamba günü Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına yönelik tutanakların döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini bildirdi.

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Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bugün dolar düşüşte! Güne 8,47'den işlemle başladı - Son Dakika Ekonomi


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