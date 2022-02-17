Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi? - Son Dakika

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu'nun (FEDIAF) verilerine göre, Türkiye'de 1,2 milyon köpek ve 4,1 milyon kedi bulunuyor.

petlebi.com'un kedi ve köpek maması satışı istatistiklerini sunduğu raporunda, Türkiye'de 10 büyük şehirde ırklara göre kedi ve köpeklerin nitelikleri yer aldı.

Araştırma, yapılan kedi ve köpek maması alışverişlerinden hareketle Türkiye'nin 10 şehrindeki kedi ve köpeklerin yaşlarına ve boylarına ilişkin çıkarımlar sundu. Örneğin yavru köpek sahiplerinin çoğunlukta olduğu şehir Bursa olurken, Antalya yaşlı köpek sahipliğinin en yaygın olduğu şehir oldu.

KEDİ VE KÖPEK SAYISI ARTACAK

Yavru kedi sahipliği çoğunlukla Adana'da, yaşlı kedi sahipliği ise en çok İzmir'de görüldü. Verileri değerlendiren petlebi.com E-Ticaret Yöneticisi Sinem Altıok, "10 ilden elde ettiğimiz veriler Türkiye'de sahipli köpeklerin %78'inin yetişkin, yüzde 19,2'sinin yavru, yüzde 2,8'inin ise yaşlı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan 10 il ortalamasına bakıldığında her 100 kediden 38'inin yetişkin, 33'ünün kısırlaştırılmış ve 27'sinin yavru olduğunu görüyoruz. Bu durum kedi ve köpek popülasyonunda artışın süreceğine işaret ediyor" dedi.

KÖPEK İSTATİSTİKLERİ

Köpek ırk boylarına bakıldığında Türkiye geneli köpek ırkları ortalamasının %52 küçük ırk, %29 orta ırk, %19 büyük ırklardan oluştuğu görüldü. Ayrıca 10 il içinde en çok küçük ırkın Mersin'de, en çok orta ırkın Adana'da, en çok büyük ırkın ise Balıkesir'de olduğu tespit edildi.

KEDİLERDE "MİA", KÖPEKLERDE "TARÇIN"

petlebi.com'a 2021'de kaydedilen evcil hayvanlarda en çok kullanılan isimler, geçtiğimiz yılın favori kedi ve köpek isimlerini de gösterdi. Köpek isimlerinde Tarçın, Hera ve Şila ilk üçü paylaşırken, Ares, Pablo, Maya, Paşa gibi isimler de tercih edildi. Mia, Pamuk, Duman, Tarçın ve Badem ise en popüler kedi isimleri oldu.