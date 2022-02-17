Üye Girişi
Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi? - Son Dakika

Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?

17.02.2022 16:22
Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?

Dünya Kediler Günü, her yıl 17 Şubat'ta kutlanıyor. Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu'nun son verileri Türkiye'de 1,2 milyon köpek, 4,1 milyon kedi bulunduğunu ortaya koydu.

Avrupa Evcil Hayvan Maması Federasyonu'nun (FEDIAF) verilerine göre, Türkiye'de 1,2 milyon köpek ve 4,1 milyon kedi bulunuyor.

petlebi.com'un kedi ve köpek maması satışı istatistiklerini sunduğu raporunda, Türkiye'de 10 büyük şehirde ırklara göre kedi ve köpeklerin nitelikleri yer aldı.

Araştırma, yapılan kedi ve köpek maması alışverişlerinden hareketle Türkiye'nin 10 şehrindeki kedi ve köpeklerin yaşlarına ve boylarına ilişkin çıkarımlar sundu. Örneğin yavru köpek sahiplerinin çoğunlukta olduğu şehir Bursa olurken, Antalya yaşlı köpek sahipliğinin en yaygın olduğu şehir oldu.

KEDİ VE KÖPEK SAYISI ARTACAK

Yavru kedi sahipliği çoğunlukla Adana'da, yaşlı kedi sahipliği ise en çok İzmir'de görüldü. Verileri değerlendiren petlebi.com E-Ticaret Yöneticisi Sinem Altıok, "10 ilden elde ettiğimiz veriler Türkiye'de sahipli köpeklerin %78'inin yetişkin, yüzde 19,2'sinin yavru, yüzde 2,8'inin ise yaşlı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan 10 il ortalamasına bakıldığında her 100 kediden 38'inin yetişkin, 33'ünün kısırlaştırılmış ve 27'sinin yavru olduğunu görüyoruz. Bu durum kedi ve köpek popülasyonunda artışın süreceğine işaret ediyor" dedi.

KÖPEK İSTATİSTİKLERİ

Köpek ırk boylarına bakıldığında Türkiye geneli köpek ırkları ortalamasının %52 küçük ırk, %29 orta ırk, %19 büyük ırklardan oluştuğu görüldü. Ayrıca 10 il içinde en çok küçük ırkın Mersin'de, en çok orta ırkın Adana'da, en çok büyük ırkın ise Balıkesir'de olduğu tespit edildi.

KEDİLERDE "MİA", KÖPEKLERDE "TARÇIN"

petlebi.com'a 2021'de kaydedilen evcil hayvanlarda en çok kullanılan isimler, geçtiğimiz yılın favori kedi ve köpek isimlerini de gösterdi. Köpek isimlerinde Tarçın, Hera ve Şila ilk üçü paylaşırken, Ares, Pablo, Maya, Paşa gibi isimler de tercih edildi. Mia, Pamuk, Duman, Tarçın ve Badem ise en popüler kedi isimleri oldu.

YORUMLAR
500

hayvan sevgisi, Köpek, kedi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:21 Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
15:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın bir bahane aradığının farkındayız, Ukrayna'nın yanındayız!
16:04 Dini nikahlı eşini kendisini aldattığını öne sürerek öldürdü!
15:58 Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:27:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement