e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı! - Son Dakika
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e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!

29.09.2022 16:14
e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!

Bugün e-Devlet üzerinde hayvan sahiplenme uygulaması başlatıldı. Peki bu sayfaya nasıl ulaşılır ve hayvan sahiplenilir?

Türkiye, Avrupa ile kıyaslandığı zaman sokak hayvanı sayısında açık ara farkla zirvede oturuyor. Her ne kadar İstanbul'un kedileri tüm dünyada ünlenmiş olsa da köpekler ile birlikte çok büyük bir başıboş hayvan problemi yaşandığı bir gerçek. Fakat sahiplenmeyi teşvik ettirebilecek yeni bir uygulama yürürlüğe girdi. Artık e-Devlet üzerinden evcil hayvan sahiplenme işlemi yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden hayvan sahiplenme dönemi başladı!

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropollerde birçok gönüllü sokak hayvanları ile ilgileniyor. Pek çok kişi de mama ve su vererek hayatta kalmalarını sağlıyor. Her ne kadar bu canlıları sevmek hepimizin hoşuna gitse de maalesef hayatları sürekli olarak tehlikede olmadan yaşayabilecekleri bir alan yok.

e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!

Belediyeler ise en fazla bu hayvanları barınaklara toplayıp kısırlaştırarak tekrar sokaklara bırakıyor. Zira sayıları çok fazla olduğu ve iyi bir çalışma yapılmayıp yeterince bütçe ayrılmadığı için hepsi barınaklarda yaşayamıyor.

Tabii bu hayvanların bir kısmı ise saldırgan olabiliyor. Hatta yaşadığı bölgede çeteleşerek gece o sokağa girmeye çalışanlara saldırabiliyor. Fakat bu onların suçu değil. Doğaları gereği kurt soyundan evcilleşerek insanlar ile yaşamaya başlayan bu canlıların üzerinden insan eli eksik olduğu zaman birbirleriyle gruplaşıyor.

e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı!

Bugün ise e-Devlet üzerinde yürürlüğe giren hayvan sahiplenme uygulaması sayesinde artık barınağa gitmeye gerek kalmadan tüm hayvanları görebilecek, detaylı bir şekilde bilgilerine ve resimlerine bakabileceksiniz. Bu nedenle artık barınağa gitmeye vaktim yok bahanesi de ortadan kalkacak.

Zira ev ortamında insanlar ile birlikte 20 yıla kadar sağlıklı bir şekilde yaşayabilen bu canlıların en şanslısı sokakta 3 ila 5 yıl arasında yaşıyor. En iyi ihtimalde bir kaza sonucu, kötü ihtimalde ise hastalık nedeniyle uzun süreli ve acılı bir ölüm yaşıyor.

e-Devlet üzerinden hayvan sahiplenme işlemi nasıl yapılır?

e-Devlet'e girmek için burayı tıklayın.

Kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile giriş yapın.

Arama kısmına hayvan sahiplenme yazın.

Karşınıza çıkan belediyelerden birini tıklamanız yeterli olacaktır.

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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji e-Devlet'ten hayvan sahiplenme dönemi başladı! - Son Dakika

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