Son Dakika Haberleri: Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli...
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Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli...

1 saat önce

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli..., System.String[]
Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:18 Kaynak: AA
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