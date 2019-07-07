Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

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