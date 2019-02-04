Bugün, "Ev Yapımı Çorba Günü"
1 saat önce
Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor.
Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor… Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde tüketilen çorba için takvimlere bir "gün" koyulmaması düşünülemezdi. Bugün, kimi ülkelerde "Ev Yapımı Çorba Günü" olarak kutlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:15
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