Bugün, "Ev Yapımı Çorba Günü"

Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor.

Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor… Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde tüketilen çorba için takvimlere bir "gün" koyulmaması düşünülemezdi. Bugün, kimi ülkelerde "Ev Yapımı Çorba Günü" olarak kutlanıyor.

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