Son Dakika Haberleri: Bugün, "Ev Yapımı Çorba Günü"

Bugün, "Ev Yapımı Çorba Günü"

1 saat önce

Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor.

Bugün,
Çorba, yaklaşık 9 bin yıldır insanoğlunun midesini ısıtıyor… Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde tüketilen çorba için takvimlere bir "gün" koyulmaması düşünülemezdi. Bugün, kimi ülkelerde "Ev Yapımı Çorba Günü" olarak kutlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:15 

Ekonomi
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