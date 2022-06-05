Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! - Son Dakika
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Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

05.06.2022 14:43

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve bu yıl 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün sözel ve sayısal oturum olmak üzere iki oturum halinde düzenlendi. Sınavların bitmesinden sonra cevap anahtarları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sonuçlar ise 30 Haziran'da açıklanacak.

Türkiye'de bugün 1 milyon 300 bin öğrenci, liseye yerleşmek amacıyla Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS) girdi. Sabah 09.30'da başlayan ve iki oturum olarak düzenlen sınav, öğle saatlerinde sona erdi.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA

Sınavın bitiminin üzerinden kısa süre geçmesinden sonra da LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU SORULDU

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SONUÇLAR MEB'İN RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLANDI

1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği ve sonuçları merakla beklenen Liselere Geçiş Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Adaylar kitapçığa ve cevap anahtarına bu link üzerinden ulaşabilecek.

2022 Liselere Geçiş Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek için tıklayınız

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