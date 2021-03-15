Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor - Son Dakika

Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor

15.03.2021 09:41
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor, System.String[]

Normalleşme sürecinde kısıtlamaların gidişatını belirleyen koronavirüs risk haritası, bugün güncellenecek. İllerin dört renk ile farklı kategorilere ayrıldığı haritada özellikle 9 ilin; turuncu ile gösterilen yüksek riskli il grubundan, kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor. Bu illerin ise İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin olacağı tahmin ediliyor.

1 Mart'ta ülke genelinde başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında, illerin risk haritası çıkarıldı. Her şehir vaka durumuna, aşılama kapasitesine, hastanelerindeki doluluk oranlarına göre çeşitli değerlendirmelerden geçirildi ve dört renk grubuna ayrıldı. Buna göre düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı ile gösterildi. Kısıtlamalar da illerin renklerine göre kendi içlerinde kademeli olarak kaldırıldı ya da devam ettirildi.

HARİTA İLE İLLERİN YENİ RENGİ BELİRLENECEK

Sürecin başında açıklanan ilk koronavirüs risk haritasının iki haftada bir güncelleneceği belirtilmişti. Bugün de yeni haritanın açıklanması bekleniyor. Buna göre hangi illerin renk değiştireceği, hangilerinin aynı kalacağı merak konusu oluyor.

9 İLİN TURUNCUDAN KIRMIZIYA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında hem risk haritası hem de koronavirüs süreci ele alınacak. Son dönemdeki artan vaka sayıları ve yapılması gerekenler de değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın da güncellenmesi ile başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin gibi 'yüksek riskli' (turuncu) illerin, 'çok yüksek riskli' (kırmızı) iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor

Kabine Toplantısı, İstanbul, Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu
Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti         
09:30
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor         
09:04
İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti         
08:39
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:50:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei