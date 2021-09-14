Üye Girişi
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira - Son Dakika

Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira

14.09.2021 12:52

Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira Kasa kasa palamutlar balık tezgahlarını süsledi Balıkçıların ve vatandaşların yolunu gözlediği palamut, bugün sürpriz yaptı.

Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira

Kasa kasa palamutlar balık tezgahlarını süsledi

SAMSUN - Balıkçıların ve vatandaşların yolunu gözlediği palamut, bugün sürpriz yaptı. Kasa kasa palamutlar tezgahları süsledi. Palamut bollaşınca yarım kiloluk palamutlar 15 liradan satıldı.

Geçen yıl peynir ekmek gibi palamut satan balıkçılar bu sezon yüzünü göstermeyen palamuttan umudunu kesmeye başlamıştı. Sezon başında 200-300 gramı 25 TL'den satılan palamut, deniz suyunun soğumaya başlamasıyla birlikte yüzünü gösterdi. Yarım kiloya yakın palamutlar birkaç gündür 20 TL'den satılırken, bugün yaşanan bolluk sonucunda yarım kiloluk palamutların tanesi 15 TL'den satılmaya başladı.

"Bugün günlerden palamut"

Palamudun her geçen gün bollaştığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Bugün diğer günlere göre balık biraz daha fazla geldi. Yarım kiloluk palamudun tanesini 15 TL'den satıyoruz. Bugün vatandaşlar bol bol palamut yiyecek. Bugün günlerden palamut" dedi.

" İstanbul'da 40 TL olan balık Samsun'da 15 TL"

İstanbul'daki balık fiyatlarına göre Samsun'daki balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene balık bol geliyor. Hamsi, çinakop, mezgit ve istavrit oldukça bol. Palamutlar da geldi. İki gün önce 25 TL olan palamutların tanesi bugün 15 TL'den satılıyor. İstavritin kilosu 8 TL, mezgit ve barbun kilo 15 TL. Karadeniz'de 10-15 TL'ye balık yemeyen kendi kaybeder. 10 TL'ye balık bence bedava. İstanbul'da balık 30-40 TL. Samsun'da 20 liralık balık alan vatandaş evinde 5-6 kişiyi doyuruyor. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Samsun'da sabah saatlerinde halden gelen balıklar daha tezgahlara konulmadan vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlandı.

Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira
Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira

Türk Lirası, İstanbul, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi 14:11 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 13:55 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi
Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi 13:51 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı 13:31 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı 12:24 İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız 11:37 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak 11:23 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak

Son Dakika Haberleri
14:10 Sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu tahmin edilenden çok daha ciddi
14:03 Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı
13:56 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi
13:51 Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi
13:50 Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi
13:38 UEFA, F.enerbahçe'nin tepki gösterdiği Halis Özkahya'ya kritik maçı verdi
13:36 Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm
13:30 NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı
13:20 Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda 6 dikkat çeken eksik var
12:55 Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı         
14:04
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi Rusya Devlet Başkanı Putin, önlemini aldı! Yakın çevresinde tespit edilen korona vakaları sebebiyle karantinaya girdi         
13:52
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk hakim karşısında! Mahkemenin, şikayetini geri çeken vatandaşı ikna çabası boşa çıktı         
12:56
Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi Mesut Özil'in yedek bırakılması, hafızalara Pereira-Van Persie olayını akıllara getirdi         
12:14
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırlandı: 21 yangın söndürme uçağından 15'i gayri faal durumda         
11:22
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Tarım Bakanlığı ve DSİ, Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı         
10:26
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 14:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bugün günlerden 'palamut': Yarım kiloluk palamut 15 lira - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement