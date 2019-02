Bugün Güvenli İnternet Günü, İnternot Olmaya Var Mısın?

Çocukların dijital dünyayı güvenle, kendilerine güvenerek keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. İnternot Olmaya var mısın?



Çocukların internetten en iyi şekilde yararlanabilmeleri için akıllı kararlar vermeye hazır olmaları gerekir. İnternot Olmaya Var Mısın? programı, çocukların internet dünyasını güvenle keşfetmelerine yardımcı olmak için dijital dünya vatandaşlığının temel ilkelerini ve güvende olmak için bilinmesi gerekenleri öğretiyor.



ESASLAR İnternotluğun Kuralları

İNTERNETİ BİLEREK KULLAN Düşünerek Paylaş





İyi haber de kötü haber de internette hızlı yayılır. Çocuklar ve gençler önceden fazla düşünüp taşınmadan kendilerini kalıcı sonuçları olan zor durumların içinde bulabilirler. Çözüm? Tanıdıkları ve tanımadıkları kişilerle nasıl paylaşımda bulunacaklarını öğrenmek.



Sorumlu Bir Şekilde İletişim Kur



İnternet üzerinden iletişimi yüz yüze yapılan iletişim gibi ele alarak bilinçli paylaşımı teşvik edin. Söylenmesi uygun olmayan bir şeyi yayınlamak da uygun değildir.

Hangi tür iletişimlerin uygun olduğunu (ve olmadığını) belirten kurallar oluşturun.

Aile ve arkadaşlarla ilgili kişisel bilgileri koruyun.



İNTERNETTE DİKKATLİ OL Gerçek Olduğundan Emin Ol





Çocukların, internet üzerindeki kişilerin ve durumların her zaman göründüğü gibi olmadığının farkında olmasına yardımcı olmak önemlidir. Gerçek olanla sahte olanı ayırt edebilmek internette güvenlik açısından çok önemli bir derstir.



Olası Dolandırıcılıkları Ele Veren İpuçlarını Öğren



"Kazandınız" veya "bedava" gibi gerçek olamayacak kadar güzel ifadeler çoğunlukla gerçek değildir.

Gerçek teklif ve promosyonların, ek kişisel bilgi talep etmemesi gerekir.

İnternette bir şey yapmadan önce her zaman eleştirel olarak yaklaşın ve içgüdülerinize güvenmeyi öğrenin. Kimlik avı, yani e-posta, kısa mesaj veya benzeri online iletişimlerde kullanıcının güvendiği bir kişi gibi davranıp kullanıcı adı, şifre ve hesap ayrıntıları gibi bilgileri çalma denemelerine karşı gözünüzü dört açın.



İNTERNETTE KENDİNİ KORU Sırların Sende Kalsın





Kişisel gizlilik ve güvenlik gerçek dünyada ne kadar önemliyse internette de o kadar önemlidir. Değerli bilgileri korumak çocukların cihazlarına, itibarlarına ve ilişkilerine zarar gelmesini önler.



Güçlü Şifre Oluştur



Unutmayacağınız şifreler oluşturun, ancak adlar veya doğum günleri gibi kişisel bilgileri kullanmaktan kaçının.

Büyük/küçük harfleri, sembolleri ve rakamları karışık olarak kullanın.

H@rfl3r1n Y3rine 8unun 6ibi $emb0ll3r ve r@kamlar k^ll@Nın.



Farklılaştır



Aynı şifreyi birden fazla sitede kullanmayın.

Farklı hesaplar için aynı şifrenin farklı varyasyonlarını oluşturun.



İNTERNETTE NAZİK OL İyi Ol, Özel Ol





İnternet, pozitifliği veya negatifliği yaymak için kullanabileceğiniz güçlü bir hoparlör gibidir. Çocuklar internette bir şey yaparken "kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran" anlayışını benimseyerek doğru olanı yapabilirler.



Örnek Ol



Olumlu düşünceleri yaymak için internetin gücünden yararlanın.

Zararlı veya yanlış mesajları başkalarına göndermeyerek yayılmalarını önleyin.

Başkalarının farklılıklarına saygı gösterin.



Eyleme Geç



İnternette kötü niyetli veya uygunsuz davranışı engelleyin.

Zorbalığa uğrayanları desteklemek için çaba sarfedin.

Çocukları internet üzerinde zorbalığa karşı seslerini duyurmaya ve bu tür durumları bildirmeye teşvik edin.



İNTERNETTE CESARETLİ OL Bir Sorun Olduğunda Konuş





Dijital türde tüm sorunlar için geçerli olan tek bir ders vardır: Çocuklar şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, güvenilir bir yetkişkinle konuşma konusunda kendilerini rahat hissetmelidirler. Yetişkinler evde ve okulda açık iletişimi teşvik ederek bu davranışı destekleyebilirler.



İnternette Cesur Davranışları Teşvik Et



Aile veya sınıf kuralları ile teknoloji konusundaki beklentilerin yanı sıra uygun olmayan kullanımın sonuçları açısından da net olun.

Sık sık kontrol ederek ve çocukları sorular sormaya teşvik ederek iletişimi açık tutun.

Öğretmenler, antrenörler, danışmanlar, arkadaşlar ve akrabalar gibi güvenilir yetişkinlerle de sohbet edin.



İnternot Olmaya var mısın?



