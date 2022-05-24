Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu

Meteoroloji'den alınan son hava durumu değerlendirme raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 27 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2022 Cuma günü için havanın Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 28 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2022 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 24 Mayıs 2022 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor. 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 24 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 27 Mayıs 2022 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 28 dereceyi bulacak. 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.