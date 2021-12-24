Bugün hava nasıl olacak? İşte haftanın son gününde Türkiye - Son Dakika

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu
HATAY °C, 9°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Parçalı, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Batman ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
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