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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

14.01.2022 07:47
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT: Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

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Hava Durumu, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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