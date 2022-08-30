Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik - Son Dakika
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Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik

30.08.2022 16:41
Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik

Bugün Instagram DM'de (Direkt Mesajlar) meydana gelen bir problem nedeniyle tüm kullanıcılar mavi tik sahibi olarak görüntüleniyor.

Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının birçoğu günümüzde mavi tik adı verilen rozeti kullanıyor. Bu sayede tanınmış ünlü kişilerin hesaplarına girdiğimizde veya alışveriş yapmak için bir mağazanın sayfasına gittiğimizde doğrulanmış olduğunu yani sahte olmadığını anlayabiliyoruz. Fakat bugün Instagram DM (Direkt Mesaj) alanında yaşanan bir hata nedeniyle tüm kullanıcılar mavi tik sahibi gibi gözüküyor.

Instagram, DM'de paylaşılan gönderilerde herkese mavi tik verdi!

Bugün Instagram içerisinde DM'de yapılan bireysel ve grup sohbetlerinde gönderi paylaşan bazı kişiler, paylaşım yaptıkları kişilerin veya sayfaların isimlerinin yanında mavi tik bulunduğunu bildirdi. Hatta birçok kişi kendi paylaşımını göndererek mavi tik aldığını iddia etti.

Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik

İlk başta telefon numarası veya e-posta adresi ile doğrulama yapan kişilerin mavi tik rozetini kazanmış olabileceği öne sürülse de durum böyle değil. Yani Instagram herkese mavi tik dağıtmıyor. Fakat özellikle iOS kullanıcılarının yaşadığı bu problem nedeniyle yeni açılan veya birini taklit eden sahte hesaplar bile DM üzerinde mavi tikli, yani doğrulanmış olarak görüntüleniyor.

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Yukarıda tarafımızca alınan ekran görüntülerinde de sol tarafta Android kullanıcısının DM ekranı, ortada ve sağ tarafta iOS kullanıcısının DM ekranı görülüyor. Burada aynı mesajı görüntüleyen iki taraftan yalnızca iPhone modelinin aynı paylaşımı mavi tikli olarak gördüğü anlaşılıyor.

Tabii bu durum tam tersi bir şekilde de olabilir. Yani bir başkasında görülmeyen mavi tik rozetini siz görüntüleyebilirsiniz. Bu nedenle ilgili problem çözülene kadar alışveriş yaptığınız sayfaların ve takip ettiğiniz kişilerin hesaplarını mavi tik rozetlerine güvenmemelisiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

alışveriş, Instagram, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram'da büyük hata! Herkese mavi tik - Son Dakika
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