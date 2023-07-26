Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

26.07.2023 16:34

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Temmuz Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. İstanbul ve İzmir'de bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesine göre güncel verilere ulaşabilirsiniz.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 26 Temmuz Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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Son Dakika Güncel Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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