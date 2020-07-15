"Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" - Son Dakika

"Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu İhlas Haber Ajansına (İHA) yaptığı açıklamada, Rusya ile yurt dışı uçuş seferlerinin bugün itibariyle yeniden başlatılması konusunda Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin mutabık kaldığını bildirdi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde yurt dışı uçuşlarının durdurulması sonrasında 11 Haziran itibariyle çeşitli ülkelere yurt dışı uçuşların yeniden başlatıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "11 Haziran itibariyle yeniden başlattığımız yurt dışı uçuşlarımızda 31 ülkeyle seferlere başlamıştık. Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Yurt dışı uçuşlarının başlatıldığı 11 Haziran tarihi itibarıyla 31 ülkeyle sürdürülen seferlerin sonrasında 20 ülkeyle karşılıklı olarak seferlerin başlatılması noktasında görüşmeler sürüyordu. Bu 31 ülkenin arasına Rusya'nın da katılmasıyla, yurt dışına seferleri yeniden başlatılan ülke sayısı 32'ye yükselmiş oldu.

"2019 YILINDA RUS TAŞIYICILARI TÜRKİYE'DE 7 NOKTAYA 127 FREKANS SEFER GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE İZİNLENDİRİLMİŞTİ"

Öte yandan, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki anlaşma çerçevesinde, Türk taşıyıcıları 2019 yılı içerisinde Rusya'daki 18 noktaya haftalık 253 frekans, Rus taşıyıcıları ise Türkiye'deki 7 noktaya haftalık 127 frekans sefer gerçekleştirmek üzere izinlendirilmişti.

"TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ATIŞ BEKLENİYOR"

2019 yılı turizm istatistiklerinde Rusya Federasyonu 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi ile 1. sırada yer alırken, uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir iyileşme bekleniyor.

(İHA)

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bugün itibariyle Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık' - Son Dakika
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