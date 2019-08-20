Son Dakika Haberleri: Bugün KAP açıklaması, yarın Falcao
Son Dakika Spor Haber

Bugün KAP açıklaması, yarın Falcao

39 dakika önce

Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun transferini bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması bekleniyor.

Bugün KAP açıklaması, yarın Falcao, System.String[]
Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun transferini bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması bekleniyor. Oyuncu ise yarın veya en geç perşembe gelecek.

Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır süren Radamel Falcao bekleyişi son buluyor. Sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı yıldız için bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transfer açıklamasını yapması bekleniyor. Falcano'nun da yarın veya en geç perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Böylece, yıldız futbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Konyaspor ile oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek. OYNAMADI Falcao, geçen hafta sonu Monaco teknik heyeti tarafından Metz maçının kadrosuna alınmıştı. Ancak Kolombiyalı, sakat olduğu gerekçesiyle maç kadrosundan son anda çıkarılmıştı. Falcao'nun bir sakatlık yaşamamak için oynamak istemediği öğrenildi. G. Saray da Denizli'de sezon açılışında 2-0 kaybederken hücumda büyük sıkıntılar yaşadı. Teknik heyet Falcao'nun bir an önce gelmesini bekliyor. Taraftar da Kolombiyalı için büyük bir karşılama yapmaya hazırlanıyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstifa kararından geri dönen Hasan Şaş yaşananları anlattı
Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı Diagne, Al Nassr ile yıllık 4,5 milyon euroya anlaştı Galatasaray'ı kızdıracak sözler: Hasan Şaş kabadayı, Diagne'yi bize çaktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bugün KAP açıklaması, yarın Falcao
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]