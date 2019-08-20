Bugün KAP açıklaması, yarın Falcao
39 dakika önce
Galatasaray'ın Radamel Falcao'nun transferini bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması bekleniyor.
Galatasaray
'ın Radamel Falcao
'nun transferini bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) açıklaması bekleniyor. Oyuncu ise yarın veya en geç perşembe gelecek.
Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır süren Radamel Falcao bekleyişi son buluyor. Sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı yıldız için bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transfer açıklamasını yapması bekleniyor. Falcano'nun da yarın veya en geç perşembe günü İstanbul
'a gelmesi bekleniyor. Böylece, yıldız futbolcu Galatasaray'ın Türk Telekom Arena
'da Konyaspor
ile oynayacağı maçta sahaya çıkabilecek. OYNAMADI Falcao, geçen hafta sonu Monaco teknik heyeti tarafından Metz maçının kadrosuna alınmıştı. Ancak Kolombiyalı, sakat olduğu gerekçesiyle maç kadrosundan son anda çıkarılmıştı. Falcao'nun bir sakatlık yaşamamak için oynamak istemediği öğrenildi. G. Saray
da Denizli
'de sezon açılışında 2-0 kaybederken hücumda büyük sıkıntılar yaşadı. Teknik heyet Falcao'nun bir an önce gelmesini bekliyor. Taraftar da Kolombiyalı için büyük bir karşılama yapmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39
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