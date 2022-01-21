Bugün kar geliyor! Ama en kötüsü pazartesi! İşte gün gün kar durumu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son dakika olarak geçen son hava durumu uyarısı arka arkaya gelecek şiddetli kar yağışıyla ilgili oldu. Meteoroloji Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağını haber verdi.

Beklenmedik olan ise Karadeniz üzerinden gelecek olan çok daha kuvvetli bir yağışı oldu. Meteoroloji Balkanlardan gelecek kar yağışı bitmeden önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 pazartesi itibariyle Karadeniz üzerinden daha soğuk bir havayla çok daha yoğun bir kar yağışının geleceğini haber verdi. AKOM ise Batı'dan gelecek kar yağışının Türkiye'ye İzlanda kışını getireceğini duyurdu.

ÖNCE TRAKYA, SONRA İSTANBUL

Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu uyarısına göre kar yağışı cuma günü öğleden sonra başlayacak. İlk olarak Trakya bölgesi hemen ardından da İstanbul, Sakarya, Kocaeli dahil tüm Marmara'ya yayılacak. Balkanlar üzerinden gelen bu kar yağışı asıl etkisini cumartesi ve pazar günü gösterecek. P

azar günü 5 il dışında tüm Türkiye'de kar yağışı etkili olacak. AKOM batıdan gelecek bu kar yağışının Türkiye'ye İzlanda kışını getireceğini söylüyor. Bu kar yağışı bitmeden çok daha kuvvetli bir kar yağışı Karadeniz'den Rusya tarafından gelecek. Yeni kar yağışı 24 Ocak pazartesi günü Türkiye'yi vuracak. Meteoroloji bu yeni yağışın çok kuvvetli ve çok soğuk bir havayla geleceğini bildirdi. Önümüzdeki hafta aşırı soğuklarla gelecek yeni kar yağışı dalgası perşembe gününe kadar aralıksız sürecek.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA NELER OLACAK?

21.01.2022 Cuma günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

22.01.2022 Cumartesi günü : Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları'nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23.01.2022 Pazar günü: tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz'de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

24.01.2022 Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

UZMANINDAN UYARI

Meteoroloji profesörü Orhan Şen Balkanlar üzerinden gelecek kar yağışının Cumartesi günü Bursa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Bolu, Eskişehir ve Kütahya hattında yoğun olacağını söyledi. Orhan Şen, "Buralarda ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalıdır. Şehir içinde karla mücadele kar başlamadan önce başlamalıdır. Akşamdan yollara solüsyon atılmalı' uyarısında bulundu.

AKOM cuma günü öğleden sonra İstanbul'da kar yağışının başlayacağını ve 4-5 gün etkili olacağını duyurmuştu. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in yaptığı tahmin ise şöyle:

-Cuma gecesi Marmara'dan başlayarak iç ve batı bölgelerinde sıcaklık Kar sınırında olacak. Trakya (yarın gece kar var) ve Ege kıyısı hariç karla karışık yağmur ve kar yağışı olur. Kar yağışı 4 gün devam edecek en yaygın ve yoğun Pazar Pazartesi. Pazartesi İzmir'de kar alabilir.

-İstanbul bugün açık ve az bulutlu. Sıcaklık gündüz 9 C gece 1 C. Yarın (cuma) gece İstanbulda karla karışık yağmur başlar ilerleyen saatlerde KAR olur. Salı gününe kadar aralıklı devam eder. Normal bir kar yağışı.

İZLANDA KIŞI

İstanbul Afet Koordinasyon merkezinden de uyarı geldi. AKOM Batıdan gelecek kar yağışının İzlanda kışını getireceğini söylüyor. AKOM'dan gelen uyarı şöyle:

-İstanbul'un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

-21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

-Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

-İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.