Bugün, kültürleri ve çağları buluşturuyor: Gül Baba

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle on yıl Macaristan'da kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliğe, hoşgörüye ve halkların dostluğunu pekiştirmeye adamış Gül Baba'nın sahip olduğu değerleri yaşatmak için çalışmalar devam ediyor.