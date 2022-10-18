IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de! - Son Dakika
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IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de!

18.10.2022 22:41
IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de!

Bugün meclise sunulan kanun teklifinin kabulü ile IMEI klonlama işlemine büyük bir darbe vurulacak. İşte detaylar...

IMEI klonlama devri bitiyor mu? Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında büyük değer kaybetmesi ve dünyanın en yüksek enflasyon verilerinin ülkemize ait olması gibi nedenler yüzünden akıllı telefon fiyatları tavan yaptı. Bu nedenle birçok kişi kaçak IMEI atma- IMEI klonlama yöntemine başvurmaya başladı. Fakat bugün TBMM'ye sunulan teklif kabul edilirse bu yöntem tarihe karışabilir.

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Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı Türkiye'de akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm teknolojik cihazların fiyatı kat be kat arttı. Öyle ki artık amiral gemisi bir ürün almak istediğinizde en az 20 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de!

Tabii IMEI klonlama adı verilen yöntem ile milyonlarca insan bu yüksek vergiden kaçmayı başardı. Fakat meclise giden yasa önümüzdeki günlerde onaylanacak olursa geçtiğimiz yıllarda bu işlemi yaptıran milyonlarca insanın cihazları da kapanma tehlikesi altına girecek.

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Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte bugüne kadar 7 yıl çevrim dışı kalmasına izin verilen cihazların süresi 1 yıla düşürülecek. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, eski veya bozuk bir telefonunun IMEI'sini kendi cihazınıza klonladıysanız, 7 yıl boyunca bu eski cihazın sinyal vermesi bekleniyordu.

Fakat artık 7 değil, yalnızca 1 yıl süreyle sinyal göndermediği taktirde IMEI'si kapatılacak. Dolayısıyla bu senaryoda 2 farklı seçeneğimiz olacak. Bunlardan ilki, cihaz kapandıkça farklı bir IMEI atarak açtırmak olacaktır.

Fakat bu şekilde yapılır ise pazarının 3'te 1'ini oluşturan klon cihazlar IMEI'sini kopyalayacak telefon bulamayacak. İkinci senaryoda ise ceza geldikten sonra ödeyerek IMEI kaydettirmek olacak. Bu da şu an için pek mümkün görünmüyor.

Zira ortaya çıkan son sızıntılara göre önümüzdeki aralık ayından sonra IMEI kayıt ücretlerine de büyük bir zam gelecek. Mevcutta 2732 TL olan bu meblağ en az 7 bin-8 bin bandına çıkacak. Dolayısıyla bir yanda klon engeli diğer yanda da kayıt zammı olunca TR cihazlarına mecburi bir yönelme olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

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