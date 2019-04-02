Bugün Miraç Kandili

İslam alemi olarak Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden kutlu geceyi idrak edeceğiz.

İslam alemi olarak Peygamber Efendimizin Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden kutlu geceyi idrak edeceğiz.



Mübarek üç ayların içinde Regaib gecesinden sonra ikinci önemli gece olan Miraç mucizesini bu gece kutluyoruz. Hazreti Peygamberin, Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden bu kutlu gece tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu mübarek gece vesilesiyle milyonlarca Müslüman camilere akın edecek. Yurdun hemen yer yerindeki camilerde akşam ve yatsı namazlarının ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifler okunup dualar edilecek.İslam alimleri böyle gecelerde kaza namazları kılınmasını, Kur'an-ı Kerim okunmasını ve dua edilerek gecenin ihya edilmesini tavsiye ediyor.



(İHA)

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