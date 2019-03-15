Bugün Ne Pişirsem - Anne Menüsü
1 saat önce
Not: Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü : 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü : 100 ml.
Not: Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü : 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü : 100 ml
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:56 Kaynak: Youtube
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