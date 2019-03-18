Son Dakika Haberleri: Bugün Ne Pişirsem - Fırından Çıkan Lezzetler

Bugün Ne Pişirsem - Fırından Çıkan Lezzetler

1 saat önce

Not: Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü : 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü : 100 ml.

Not: Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü : 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü : 100 ml

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:07 Kaynak: Youtube

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