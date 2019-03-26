Bugün Ne Pişirsem - Sağlıklı Tarifler
26 dakika önce
Not Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü 100 ml-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not Videolarımda kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml Videolarımda kullandığım çay bardağımın ölçüsü 100 ml-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:29 Kaynak: Youtube
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