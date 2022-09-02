Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı! - Son Dakika
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Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı!

02.09.2022 20:41
Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı!

Bugün ortaya çıkan bir listede Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından imha edilen araçlar paylaşıldı. Peki toplam maliyeti ne kadar?

Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, hem yerli hem de uluslararası birçok rekoru kırarak ve ilki başararak tarihe geçmeyi başardı. Son olarak 500 bin uçuş saati ile rekor kırdı ve gökyüzünde yarım milyon saat kalarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Bugün ise Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçların doğrulanan listesi paylaşıldı.

Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar listesi!

Bayraktar TB2 SİHA'lar uzun zamandır TSK tarafından kullanılıyor. Fakat bu araçlar için geliştirilen MAM tipi özel mühimmatlardan sonra direkt olarak operasyon ve savaşlarda aktif rol oynadığını gördük. Tabii Azerbaycan, Libya ve Ukrayna gibi bu SİHA'yı satın alan ülkeler de benzer şekilde kullanmaya devam ediyor.

Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı!

Bugün ise Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar için uzun bir liste paylaşıldı. Burada yalnızca doğrulanan hava, kara ve deniz araçlarının yer aldığı belirtiliyor. Fakat liste dışındaki iddialara baktığımızda da neredeyse bir bu kadar daha askeri aracın yer aldığını söyleyebiliriz.

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İşte Suriye operasyonları, Libya iç savaşı, Karabağ zaferi ve Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan TB2'lerin imha ettiği hedefler ve araçlar…

AdetÜrünÜrün türüBirim maliyetiToplam maliyet2Ilyushin IL-76Nakliye uçağı50 milyon dolar100 milyon dolar1Antonov AN-32Nakliye uçağı15 milyon dolar15 milyon dolar12Pantsir S1HSS15 milyon dolar180 milyon dolar2Kamov KA-52Saldırı helikopteri15 milyon dolar30 milyon dolar3Sukhoi SU-22Jet uçak25 milyon dolar75 milyon dolar2S-300 Mi-8HSS115 milyon dolar230 milyon dolar2S-300HSS115 milyon dolar230 milyon dolar120+TankTank4 milyon dolar480 milyon dolar421+Zırhlı ve normal araçKara aracı500 bin dolar210 milyon dolar18+UçakHangardaki uçak25 milyon dolar450 milyon dolar8+RadarRadar15 milyon dolar120 milyon dolar7+Askeri gemiÇıkartma-nakliye gemisi, saldırı botu2 milyon dolar (ortalama)14 milyon dolar2+TrenYük taşımacılığı treni5 milyon dolar 10 milyon dolar60+Hava savunma sistemiHSS3 milyon dolar180 milyon dolar280+Füze sistemiAraca bağlı mobil/ sabit roketatar 3 milyon dolar840 milyon dolarGenel toplam857+ ürün3 milyar 164 milyon dolar
Not: Fiyat tahmini ortalama değerler üzerinden hesaplanmıştır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

SİHA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bayraktar TB2 tarafından imha edilen araçlar ortaya çıktı! - Son Dakika

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