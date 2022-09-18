GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz - Son Dakika
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GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz

18.09.2022 13:09
GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz

Bugün ortaya çıkan bir sızıntıda uzun zamandır beklenen GTA 6 için test videoları ve görseller yer aldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 çıkış tarihi, konusu, oyun içi karakterler, harita boyutu, görev süresi ve grafikleri konusunda birçok sızıntı ile karşılaştık. Fakat bugün ortaya çıkan bazı test videoları ve görseller gündeme bomba gibi düştü.

GTA 6 hakkında bildiğimiz her şey!

Bugün ortaya çıkan sızıntı paylaşımları uzun zamandır duyduklarımızı doğrular nitelikte. Buna tekrar Vice City'ye dönüş ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı da dahil. Aşağıda ilgili paylaşıma ait görselleri ve videoları bulabilirsiniz.

  • GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz
  • GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz
  • GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz

GTA 6 tanıtım ve çıkış tarihi:

Son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen test görselleri pic.twitter.com/EWuuzgjS5K

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

İlk olarak beklenen haberi bekletmeden paylaşalım. Oyunun bu yılın sonuna kadar tanıtılacağı belirtiliyor. GTA 6 çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olacak. Tabii işler hızlanırsa daha erken de görebiliriz. Fakat geliştirici firma bunun olası olmadığını söylüyor.

Oyun hakkında paylaşılan detaylara gelecek olursak, GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak. Hatta bugüne kadar çıkan tüm GTA oyunlarının haritasının toplamını bile geçebileceği söyleniyor.

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Oyuncuların merak ettiği bir diğer şey ise GTA 6 hikaye süresinin ne kadar olacağı. GTA 5'i 30 saat gibi bir sürede bitirebiliyorduk. Yeni oyunun hikayesi ise en az 75 saat sürecek. Tabii geçtiğimiz dönemde 500-600 saat olacağına yönelik bazı iddialar vardı. O kadar olmasa da hikayeden ayrı olarak yapabileceğimiz yan görevlerle birlikte oyun süresini en az 4-5 katına çıkartabileceğiz.

Buna ek olarak, GTA 6 içerisinde tıpkı GTA 5'de olduğu gibi 3 ana karakteri yönetebileceğiz. Fakat bu sefer karakterlerden birinin kadın olacağı belirtiliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan sızıntılar da bu verilerin bir kısmını doğrulamış oldu.

GTA 6 – oynayış 2 pic.twitter.com/RD9esLgnF3

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 4 pic.twitter.com/RNVn00FpUF

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 6 pic.twitter.com/b2dPajH1oB

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

GTA 5, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz - Son Dakika

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