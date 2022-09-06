Apple'a mahkeme kararı! Şarj adaptörleri kutuya tekrar giriyor - Son Dakika
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Apple'a mahkeme kararı! Şarj adaptörleri kutuya tekrar giriyor

06.09.2022 22:01
Apple'a mahkeme kararı! Şarj adaptörleri kutuya tekrar giriyor

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Apple, iPhone kutuları içerisine şarj adaptörleri eklemediği takdirde bazı ülkelerde satışı durdurulacak.

Apple geçtiğimiz yıllarda şarj adaptörleri için kritik bir karar alarak iPhone başta olmak üzere birçok ürünün kutusundan çıkardı. Tabii bunu büyük miktarda karbon emisyonunu önlemek için yaptığını ve zaten herkesin evinde en az bir kaç tane adaptör bulunduğunu söyledi. Fakat bazı devletler bu açıklamayı ikna edici bulmamış olacak ki alınan kararı kabul etmediğini açıklıyor.

Fransa'nın ardından Brezilya'da da Apple ürünleri şarj adaptörleri ile birlikte satılacak!

Geçtiğimiz mayıs ayında Brezilyalı bir vatandaş Apple ve Samsung'a kutu içeriğinden şarj adaptörleri çıkarıldığı için dava açarak ve 5.2 milyon dolar kazandı. Fakat burada mahkeme markalar için emsal olacak bir karar almadı. Yani şarj aletlerinin kutuya geri dönmesi gerektiğini söylemedi.

Apple'a mahkeme kararı! Şarj adaptörleri kutuya tekrar giriyor

Fakat bugün itibariyle yine Brezilya'da bulunan bir mahkeme Apple'a 2.3 milyon dolar ceza kesti. Ayrıca şarj aletleri kutuya eklenmedikçe satışının gerçekleşmemesi yönünde bir karar aldı. Yani Apple geri adım atana kadar iPhone satışları yasaklandı. Dolayısıyla Apple, Fransa'da yaptığı gibi iPhone'a ek olarak kulaklık ve şarj aletini yanında gönderebilir.

Kutulardan şarj aletinin çıkarılması Apple ve Samsung'un başına bela oldu!

Tabii Apple başta olmak üzere birçok şirket günümüzde bu şekilde satış yapıyor. Hatta Samsung ve Xiaomi gibi pazarın önemli liderleri bile Apple'ın bu kararıyla ilk başta dalga geçen reklamlar yayınladığı halde satışlara olumsuz etkisi olmadığını görünce aynı yoldan gitmeye karar verdiler.

Apple her ne kadar attığı bu adım ile yılda 2 milyon metrik tondan fazla karbon emisyonunu önleyebileceğini söylese de gerçek nedenin bu olmadığı iddia ediliyor. Zira 5G geçiş sürecinde tüm markalar ürünlerine zam yaptı. Apple ise kutudan adaptörü çıkartarak fiyatı sabit tuttu.

Tabii her yıl yeni hızlı şarj adaptörlerini tanıtmaya ve tüm dünyaya dağıtmaya devam ediyor. Her ne kadar kutu içerisinde bulunan ve hiç bir zaman kullanılmayan 5W'lık adaptörler gibi gereksiz olmasa da her bir ürün için ayrı bir kutu ve ambalaj yapılıyor.

Ayrıca iPhone'lar gibi gemiler, uçaklar, trenler ve tırlar ile taşınmaya devam ediyor. Yani 5W adaptör üretim sayısı azalırken güçlü versiyonlarının sayısı arttı. Dolayısıyla Brezilya mahkemesinin verdiği kararda olduğu gibi emisyon için atılan bir adım olmayabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı Brezilya'da iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satışı yasaklandı iPhone 14 işlemci konusunda şaşırtabilir! iPhone 14 işlemci konusunda şaşırtabilir!
Kaynak: Shiftdelete

Brezilya, Samsung, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'a mahkeme kararı! Şarj adaptörleri kutuya tekrar giriyor - Son Dakika

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