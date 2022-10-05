Musk, kafayı Twitter ile bozdu: ya ben onu alırım, ya o beni! - Son Dakika
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Musk, kafayı Twitter ile bozdu: ya ben onu alırım, ya o beni!

05.10.2022 00:22
Musk, kafayı Twitter ile bozdu: ya ben onu alırım, ya o beni!

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Elon Musk, Twitter satın alım sürecinde geri çektiği teklifi tekrar masaya koydu.

Tesla ile SpaceX şirketlerinin CEO'su ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk geçtiğimiz mart ayının sonuna doğru Twitter için harekete geçti. İlk önce hisse alımı yaptı. Ardından şirketi satın almak istedi. Hatta anlaşma bozulmamış olsaydı şu anda sahibi olabilirdi. Fakat Musk için bu süreç henüz sonlanmamış gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter satın alım sürecine devam etmek istiyor!

Elon Musk, Twitter hisselerinin yüzde 9.2'lik bir kısmını satın almak için Tesla hisselerinin ufak bir kısmını elden çıkardı. Daha sonra şirketi içten fethetmek isteyen Musk hisse başına 54.20 dolar ödeyerek toplamda 43.4 milyar karşılığında Twitter'ı satın almak istedi.

Musk, kafayı Twitter ile bozdu: ya ben onu alırım, ya o beni!

Twitter yönetim kurulu ilk başta bu duruma sıcak bakmasa da nakit ödenecek 43.4 milyar dolar geri çevrilmesi güç bir teklifti. Nitekim sonunda taraflar el sıkıştı. Fakat satın alım süreci devam ederken Musk ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir

3. taraf şirketlerin yaptığı araştırma sonucuna göre Twitter'da kendisine söylenenin 4 katı bot hesap olduğunu ve bu durumun ödenen meblağı direkt etkileyeceğini dile getirdi. Hatta Twitter yöneticilerinin kendisini kandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Buna cevap olarak ise Twitter, Musk'ın anlaşmadan caymaya karar verdiğini ve 1 milyar dolarlık fesih bedeli ödememek için bu şekilde bir iftira attığını söyledi. İplerin gerilmesinin ardından taraflar soluğu mahkemede aldı.

Fakat Elon Musk'ın Twitter'ı hala satın almak istediği iddia edildi. Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre hisse başına ödemeyi kabul ettiği 54.2 dolarlık teklifi tekrar masaya koyarak anlaşma sağlamak istiyor. Tabii bu durum Musk'ın işine yarayacak.

Zira ikili arasındaki ipler gerildikten sonra Twitter'ın hisseleri yüzde 18 oranında yükseldi. Ayrıca Twitter'ın Musk'a nedensiz fesih üzerine açtığı dava da 17 Ekim'de görülecek. Dolayısıyla bu tarihten önce ikili arasında bir anlaşma sağlanabilir.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Musk, kafayı Twitter ile bozdu: ya ben onu alırım, ya o beni! - Son Dakika

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