Otomobilden alınan ÖTV miktarı belli oldu!

20222021Değişim2022 satış adeti 2021 satış adetiDeğişim Temmuz11 milyon 585 bin 770 TL4 milyon 614 bin 322 TLYüzde 151.0856 bin 35049 bin 732Yüzde 13.31Haziran15 milyon 373 bin 270 TL6 milyon 883 bin 879 TLYüzde 123.3284 bin 86683 bin 304Yüzde 1.88 Mayıs12 milyon 631 bin 882 TL4 milyon 258 bin 872 TLYüzde 196.6068 bin 22057 bin 510Yüzde 18.62 Nisan11 milyon 71 bin 910 TL4 milyon 908 bin 421 TLYüzde 125.5762 bin 56264 bin 551Yüzde -3.08 Mart10 milyon 701 bin 541 TL8 milyon 60 bin 824 TLYüzde 32.7668 bin 241100 bin 46Yüzde -31.79 Şubat6 milyon 567 bin 367 TL3 milyon 745 bin 531 TL Yüzde 75.34 52 bin 3061 bin 325Yüzde -15.16 Ocak4 milyon 243 bin 585 TL3 milyon 367 bin 737 TLYüzde 26.01 39 bin 74145 bin 308Yüzde -12.2972 milyon 175 bin 325 TL35 milyon 839 bin 586 TLYüzde 101.38432 bin 10461 bin 776Yüzde -6.45

EBS Danışmanlık tarafından paylaşılan tablo

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Yukarıdaki tabloda geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemi ile bu yıl karşılaştırılıyor. 2021'i baz alan dönemde, devletin otomobil başına ortalama 77 bin 612 TL ÖTV aldığı görülüyor. Bu yılın aynı döneminde ise satışlarda yüzde 6.45'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen otomobilden alınan ÖTV miktarı aylık bazda 1.5 kat, toplamda ise 2 katından fazla artıyor.

Hatta tam sayılarına baktığımızda, 2021'in ilk 7 ayında 461 bin 776 adet otomobilin satıldığını ve bu araçlardan toplamda 35 milyon 839 TL ÖTV tahsilatı yapıldığını görüyoruz. 2022'nin ilk 7 ayında ise 432 bin 10 adet otomobil satılırken, tahsil edilen ÖTV miktarı 72 milyon 175 bin 325'e yükseliyor.

Buna ek olarak, yalnızca temmuz aylarına baktığımızda 2021 yılında devletin araç başı 92 bin 783 TL ÖTV aldığını ve bu meblağın 2022 yılının aynı ayında 205 bin 603 TL seviyesine kadar çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz.

Ayrıca dikkat çekici bir verinin daha paylaşıldığını belirtelim. Habere göre, otomotiv sektöründen alınan ÖTV'nin, devletin tüm ÖTV gelirleri içerisinde yüzde 38'lik paya çıktığı ve de tüm vergiler içerisindeki payının rekor seviye olan yüzde 6.08 oranına kadar yükseldiği söyleniyor.

Yani Türkiye'nin toplam vergi gelirinin yüzde 6.08'lik kısmını yalnızca otomobilden alınan ÖTV miktarı ile karşıladığını söyleyebiliriz. Üstelik buna KDV ve diğer ek vergiler dahil değil. Dolayısıyla kasaya giren paranın çok büyük bir bölümü otomotiv sektöründen geliyor.

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