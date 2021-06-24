Üye Girişi
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı - Son Dakika

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

24.06.2021 15:28

Sosyal medyada Fenerbahçeliler'in büyük çoğunluğu Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında yaptığı açıklamaları doğru bulmadı ve tepki gösterdi. Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinden de Aziz Yıldırım'a onay çıkmadı. Sosyal medya üzerinde başlatılan, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" anketinde ise Ali Koç, 2018'deki seçimde olduğu gibi Aziz Yıldırım'a büyük bir fark attı.

Fenerbahçe, 3 yıl önce yaşadığı kaosu tekrar hatırladı. Aziz Yıldırım'ın son zamanlarında ve seçim gününde Ali Koç'la girdiği atışma yeniden hatırlandı. Uzun süredir suskun olan Aziz Yıldırım, seçimden sonra Ali Koç hakkında ilk kez bu kadar ağır konuştu. Camianın ve taraftarların büyük bölümü Aziz Yıldırım'ı haksız buldu, kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

KOÇ, YÜZDE 50 FARK ATTI

Sosyal medyada açılan, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz" anketinde Ali Koç büyük üstünlükle galip geldi. Koç, yaklaşık 11 bin oyun %74,3'ünü aldı, Aziz Yıldırım ise %25,7'lik kısmını.

AZİZ YILDIRIM NELER SÖYLEDİ?

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında özetle; kendi dönemlerinde yapılan borç kadar Ali Koç yönetiminin 3 yılda harcama yaptığını, kulübün özkaynaklarının doğru kullanılmadığını, yapılan transferlerin ve hoca değişikliklerinin hatalı olduğunu, kulüpten kötü şekilde gönderilen eski isimlerin geri getirilmesinin yanlış olduğunu ve sportif anlamda Fenerbahçe'nin çok kötü yönetildiğini ifade etti.

İşte o anket ve camianın önde gelen isimlerinin yaptığı yorumlar:

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketinde Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Kenan Kenan: Aziz başkan lütfen geri dön , Fenerbahçe maçları izleyemez olduk , seni çok seviyoruz. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 15:22 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak 15:01 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Erdoğan, vekillerden 2 talepte bulundu: Yeni anayasa sürecine sahip çıkın, sık sık vatandaşla bir araya gelin 14:30 Erdoğan, vekillerden 2 talepte bulundu: Yeni anayasa sürecine sahip çıkın, sık sık vatandaşla bir araya gelin
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu 13:17 Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu

Son Dakika Haberleri
15:47 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
15:34 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü
15:28 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
15:21 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi
15:21 Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu
15:00 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber         
15:48
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu         
15:21
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar         
14:59
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 15:52:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement