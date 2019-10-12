'Bugün sezonu açamayacağız'
1 saat önce
Gülse Birsel, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Sevgili Jet Sosyete seyircileri, Aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik.
Gülse Birsel, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Sevgili Jet Sosyete seyircileri, Aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik. Komedi iyi gelir ama galiba bu akşam ne siz ne biz neşe ve eğlenecek gücü bulamayacağız. Affınıza sığınarak ilk bölümümüzün yayınını erteliyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek üzere..."
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:11
Barış Pınarı Harekatı paylaşımı yapan Cenk Şahin için Almanya'da skandal karar İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı