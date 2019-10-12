Son Dakika Haberleri: 'Bugün sezonu açamayacağız'
Son Dakika Magazin 'Bugün sezonu açamayacağız'

'Bugün sezonu açamayacağız'

1 saat önce

Gülse Birsel, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Sevgili Jet Sosyete seyircileri, Aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik.

'Bugün sezonu açamayacağız', System.String[]

Gülse Birsel, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Sevgili Jet Sosyete seyircileri, Aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik. Komedi iyi gelir ama galiba bu akşam ne siz ne biz neşe ve eğlenecek gücü bulamayacağız. Affınıza sığınarak ilk bölümümüzün  yayınını erteliyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek üzere..."

Jet Sosyete Dizisi, Gülse Birsel, Instagram, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:11 
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