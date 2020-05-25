BUGÜN TABURCU OLAN  KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM - Son Dakika

BUGÜN TABURCU OLAN KORONAVİRÜS HASTASI: İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUM
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görerek bugün taburcu olan Sadık Karabulut, "İki bayramı bir arada yaşıyorum.
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görerek bugün taburcu olan Sadık Karabulut, "İki bayramı bir arada yaşıyorum. Bu hastalığı yendiğim için sevinçliyim" dedi.
Geçen hafta baş ağrısı şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 47 yaşındaki Sadık Karabulut'a koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Karabulut, hastanede tedavi altına alındı. Bir hafta süren ilaç tedavisinin ardından bugün taburcu edilen Karabulut, " Çok sevinçliyim. Sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorumö dedi. Karabulut şöyle konuştu: "Baş ağrısı ve tansiyon sebebiyle 18 Mayıs'ta hastaneye geldim. Bu pazartesi günü de taburcu oldum. Hiçbir belirti yoktu sadece baş ağrısı ve tansiyonum vardı. Test yapıldı koronavirüs tanısı konuldu. 3 gün sonra test yapıldı, negatif çıktı. Bugün de taburcu oluyorum. Sağlık çalışanları her konuda yardımcı oldular. Doktorundan hemşiresine hepsine teşekkür ediyorum. Ailemden iki kişide pozitif çıktı onlar evde tedavi altında. Onların süreci iyi gidiyor. İki bayramı bir arada yaşıyorum. Kısmet olursa ailemin yanına gideceğim. Bu hastalığı yendiğim için sevinçliyim. Bundan sonra yaşamıma dikkat etmem gerektiğini söyledi doktorlar."
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:44 Kaynak: DHA
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