Bugün Tam 6. Yaşına Basan Playstation 4'e Çıkan En İyi 6 Oyun

20 Şubat 2013'te PlayStation "See the Future" etkinliğinde yenilikçi konsolu PlayStation 4'ü tanıtmıştı. Sony Interactive Entertainment Başkanı Andrew House, yeni konsolları için "Oyun deneyimi, oyuncuların en büyük beklentilerini bile aşacak" demişti.Konsolun ilk duyurulduğu günden bugüne tam 6 yıl geçti. Bu altı sene içerisinde sayısız oyun çıktı ancak beklendiği üzere her seneye damgasını vuran bir oyun oldu. Biz de bu oyunları sizler için derledik.2013 – GTA V (GTA Online)GTA V harika oyun tasarımına, serinin en büyük haritasına, oldukça geniş bir ölçekte görev ve aktivitelere sahipti. Ancak oyunun kendisinden çok çevrimiçi modu konuşuldu. Oyunun çevrimiçi çok oyunculu modu, oyunun kendisinden tam olarak iki hafta sonra çıkmıştı ve ilk zamanları oyuncular açısından pek de hoş olmamıştı. Oyunun çevrimiçi modu başlarda sunucu sorunları ve hatalarla boğuşmuştu. Geçen altı koca yılın ardından oyunun kendisinin ve çevrimiçi modunun hâlâ oyuncular tarafından ilgiyle oynanıyor olması oyunun ne kadar başarılı olduğunu göstermeye yeterli olacaktır.2014 – The Last of Us: RemasteredOyunun remastered versiyonu daha iyi dövüş sistemi, geliştirilmiş grafikleri gibi birçok özelliğiyle aslından daha iyi olmuştu. PlayStation'a özel olarak çıkan oyun, kaliteli hikâyesi ve güzel grafikleriyle adeta yüksek bütçeli bir film havası veriyordu. Oyun çıtayı o kadar yukarı koydu ki The Last of Us: Remastered'dan sonra PlayStation oyuncularının tatmin olma eşiği yükseldi.2015 – BloodborneBloodborne, viktoryen ve gotik tarzıyla Sony'nın daha önce yayınladığı oyunlardan ayrılmıştı. Ünlü korku yazarı Howard Phillips Lovecraft 'ın öykülerinden ilham alınarak yaratılan oyun, Sony'nin de ortaklığıyla PlayStation 4 oyuncularıyla buluşmuştu.2016 – Uncharted 4: A Thief's EndUncharted 4, kaşif Nathan Drake 'in macerasını oldukça duygusal ve güzel yazılmış hikayeyle oyuncularına sunmuştu. Oyun, hem eleştirmenlerden hem de kullanıcılardan tam not alırken Withcer 3: Wild Hunt – Blood and Wine'ı geçerek 2016'da PlayStation'ın en iyi oyunu ödülünü almıştı.2017 – Horizon Zero DawnÇıktığı yıl PlayStation'ın özel oyunları arasındaki yerini sağlama alan Horizon Zero Dawn'ın cesur savaşçısı Aloy da, Nathan Drake'den sonra PlayStation'ın maskotu olmaya aday oldu. Oyun Metacritic'te eleştirmenlerden 89 puan alırken, oyunculardan da 8,4 puan almayı başardı.2018 – God of War2018 yılında konsolun en iyi oyunu olarak God of War'un seçilmesi muhtemelen kimseyi şaşırtmamıştır. Oyun, PlayStation 4'ün artık son zamanları diyebileceğimiz bir zaman diliminde çıktı ve ömrünün sonuna gelmekte olan bir konsolun hem sınırlarını zorlayıp hem de kaliteli bir oyunun nasıl ortaya çıkarılacağını kanıtladı. Yunan mitolojisi tanrılarını tokatladıktan sonra İskandinav mitolojisine de elini atan Kratos, hem hayranlarını hem de Sony'yi tatmin etmeyi başardı.