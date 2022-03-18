Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi

18.03.2022 20:05

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 19 bin 126 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Ayrıca, iyileşen hasta 20 bin 274 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 123 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 274 hasta taburcu olurken bugün 312 bin 117 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,26 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,04 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,26 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 421 bin 935 doza yükseldi.

Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 924 BİN 123 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 750 bin 663 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 924 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 468 bin 829 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybederken 21 bin 354 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, 18 mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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