"Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış... - Son Dakika

"Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız" dedi.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile devlet koruması altında yetişen gençlerin atama törenine katıldı. Atanan gençler büyük sevinç yaşarken, Bakan Selçuk da gençlerin sevincine ortak oldu.

Şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkının 2'ye çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık. Sadece 2019 yılında 2 bin 191 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleştirilecek 274 kardeşimizle birlikte 2020 yılı atamalarının sayısı bine yaklaşıyor" dedi.

"KURULUŞLARIMIZDAKİ VAKA SAYILARI BİRÇOK ÜLKENİN GERİSİNDE SEYRETTİ"

Mart ayından bugüne kadar Covid-19'la mücadele kapsamında, bakanlık olarak sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarının 24 milyar liraya ulaştığını bildiren Bakan Selçuk, "Kadın konukevleri, çocuk evleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerimizde kalan vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak için covid-19 tedbirlere devam ediyoruz. Kuruluşlarımızdaki vaka sayıları birçok ülkenin gerisinde seyretti" diye konuştu.

GENÇLERİ DİJİTAL ORTAMIN ZARARLARINDAN KORUMAK İÇİN YENİ BİR MEKANİZMA HAYATA GEÇECEK

Gençleri dijital ortamın risklerinden korumanın büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuk, son altı ayda 587 zararlı içeriğe erişim engeli getirilerek müdahale edildiğini belirtti. Bu alanda yapılacak yeni bir çalışmanın içerisinde olunduğunu açıklayan Selçuk, "Risk altında olduğunu değerlendirdiğimiz çocuklarımıza ulaşmak için mobil ekipleri ve çalışma alanlarını yaygınlaştırdık. Çocuk işçiliğiyle mücadeleden, eğitim hayatına katılıma kadar çocuklarımızı koruyacak hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle yetim, öksüz çocuklarımıza şefkat eli olmak bizim sorumluluğumuz.

Öncelikle öz ailelerinin yanında bulunan bu çocuklarımıza Sosyal ve Ekonomik Destek sağlayarak aile bütünlüğünü korumayı gözetiyoruz.

Bu şekilde 144 bini aşkın çocuğumuzu öz ailelerinin yanında destekliyoruz. 6 bin 161 koruyucu aile yanında 7 bin 481 çocuğumuz bulunmaktadır. Sadece geçtiğimiz 2019 yılında bin 563 çocuğumuzu ailemizin yanında yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

2019 yılı Mayıs ve Eylül döneminde toplam bin 714 gencin yerleştirilmesinin yapıldığını hatırlatan Selçuk, "Bu yıl Ocak ayında ise bin 147 gencimizin atamasını yapmıştık. Bugün yapacağımız 926 atama ile birlikte 2020 yılında 2 bin gencimizi kamuda göreve başlatmış olacağız inşallah. Böylece bugüne kadar devlet korumasında altında yetişmiş yaklaşık 53 bini aşkın gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmiş oluyoruz. Temmuz 2018'den itibaren kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uygulamaya başladık. Bugün 4 bin 500'ün üstünde gencimiz özel sektörde çalışıyor. İstihdamını önemsiyoruz. Her konumda her durumda biz onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Atamaları yapılan gençler ise büyük sevinç yaşadıklarını belirtti. Atama sonuçları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak.

(İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:32 Kaynak: İHA

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