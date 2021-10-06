Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak - Son Dakika

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

3. DOZ BIONTECH UYGULAMASI NETLEŞTİRİLECEK

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" değerlendirilecek. Bunun için milyonlarca insandan alınan antikor sonuçlarına bakılacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Öte yandan güncel verilere göre dün ülke genelinde 29 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.34, 2'nci doz ortalaması yüzde 73.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 214 bin 776, 2'nci dozda 45 milyon 454 bin 130 ve 3'üncü dozda 10 milyon 586 bin 681, toplamda ise 111 milyon 78 bin 323 aşı uygulandı.