Rings Of Power sezon finali: Sırlar açığa çıktı! - Son Dakika
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Rings Of Power sezon finali: Sırlar açığa çıktı!

14.10.2022 12:41
Rings Of Power sezon finali: Sırlar açığa çıktı!

Bugün yayınlanan Rings Of Power 1.sezon finali ile birlikte tüm sırlar açığa çıktı. Ayrıca ilk yüzükleri de burada gördük.

Rings Of Power sezon finali bugün yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda önceki bölümler üzerine birçok noktaya değinen eleştirileri paylaştık. Fakat bugünkü bölümün ardından birçok kişi için dizi yeni başladı. Zira beklenen doyuma bu bölümde ulaşıldı.

Not: Haberimizin geri kalanında ise bolca spoiler göreceğinizi belirtelim.

Rings Of Power sezon finali: Ustalık eseri!

Rings Of Power sezon finali neredeyse tüm izleyenleri ters köşe yaptı. Zira yalnızca orklar değil, Sauron da bütün bir sezon boyunca gözümüzün önünde kendini saklamayı başarmış. Üstelik yüzüklerin ortaya çıkışı da aslında onun eseri.

Rings Of Power sezon finali: Sırlar açığa çıktı!

Güney topraklarının meşru halefi olarak görülen Halbrand'ın, aslında söylediği gibi kraliyet armasının bulunduğu emaneti ölü bir adamın üzerinden aldığı ortaya çıkıyor. Zira kraliyet soyu bin yıl önce kurumuş. Halbrand olarak bildiğimiz kişi ise aslında kendini gizlemeyi başaran Sauron'dan başkası değil.

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Sauron değil, Gandalf!

Geçtiğimiz bölümlerde gökyüzünden düşen büyünün izini süren beyaz kıyafetler içerisindeki 3 kişinin aslında Sauron'un hizmetkarları olduğu ortaya çıktı. Hatta içlerinden birinin oldukça güçlü olduğunu gördük.

Fakat gökyüzünden düşenin Sauron olduğu konusunda yanılgıya düşerek 7 bölümdür konuşamayan büyücünün dilinin çözülmesini sağlıyorlar. Tabii büyücünün kimliği hala belli değil. Ancak hobbit dostu ile çıktığı yolculuk bilmemiz gereken her şeyi söylüyor. Zira Orta Dünya'ya ilk geldiği günden Bilbo ve Frodo'ya uzanan yolculuğun bu şekilde başladığını anlıyoruz.

Dizi değil film olmalıydı!

Sezonun önceki bölümlerinde yönetmenler, senaristler ve oyuncular ağır eleştiriler aldı. Bunun en büyük nedeni ise aslında film olması gereken hikayeyi dizi olarak hayata geçirişleriydi. Ayrıca Orta Dünya'yı baştan yaratmaya çalıştılar.

Örneğin Galadriel'in bütün bir bölüm boyunca denizde yüzmesi ve hayatta kalmaya çalışması eleştirmenler tarafından oldukça gereksiz ve ucuz vakit kazanma taktiği olarak görüldü. Tabii bu süre boyunca aslında Sauron'la yakınlaştığını öğrenmemiz üzerimizden büyük yük aldı.

Ayrıca Sauron'un asıl amacının yüzük yapmak yerine 2 adet taç yaparak Orta Dünya'ya kraliçesi olmasını istediği Galadriel ile birlikte hükmetmek olduğunu gördük. Tabii bu aslında onun ışığından faydalanmak için de olabilir.

Günün sonunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz; 1. sezon finali ile birlikte dizi yeni başladı.

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Kaynak: Shiftdelete

Orta Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rings Of Power sezon finali: Sırlar açığa çıktı! - Son Dakika

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