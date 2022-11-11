YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu duruşmaya saatler kala konuştu: Sonuç umurumda değil - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu duruşmaya saatler kala konuştu: Sonuç umurumda değil

11.11.2022 09:56

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya saatler kala çok dolu olduğunu söyleyerek, "Bu davanın beni zerre ilgilendirmiyor ne zararı ne faydası. Ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Acı bir durum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edilecek. Anadolu Adalet Sarayındaki duruşma saat 11.00'de başlıyor.

"BU MAHKEMEDEN UTANÇ DUYUYORUM"

Hakkına siyasi yasak iddiaları da bulunan ve duruşmaya katılmayacağı açıklanan İmamoğlu, bu sabah FOX TV'de canlı yayına katıldı. Çok dolu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu davanın Ekrem İmamoğlu'na zararı ne faydası ne? Teraziye koyduğumuzda beni zerre ilgilendirmiyor ne zararı ne faydası. Hukukçularımızla oturduk genel kapsamda konuştuk ama şu ceza bu ceza ilgilenmiyorum. Korku hissetmiyorum. Ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Acı bir durum. 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değilsiniz." dedi.

"BAHSİ GEÇEN KELİMEYİ, YSK ÜYELERİNE DEMEDİM"

Seçim zamanını hatırlatan ve YSK üyelerine hakaret etmediğini belirten İBB Başkanı, "Sıklıkla hatırlatmak lazım 31 mart seçimleri niye iptal edildi? Bangır bangır çıkıp "Çaldılar" demediler mi? Seçimler iptal edildi, İstanbul'un 3 ayı çalındı. E ne oldu? 31 mart seçimlerinin anasının ak sütü gibi helal bir seçim olduğu ortaya çıktı. E benim de YSK üyelerine bu noktada seslenmem normal. Bu davada bahsi geçen o sözü, ben YSK üyelerine söylemedim. Ben bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum. Çok doluyum." ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Fox Tv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu duruşmaya saatler kala konuştu: Sonuç umurumda değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaretten yargılanan İmamoğlu duruşmaya saatler kala konuştu: Sonuç umurumda değil - Son Dakika
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