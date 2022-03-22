ING'den müşterilerine "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı" - Son Dakika
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ING'den müşterilerine "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı"

22.03.2022 11:58
ING'den müşterilerine "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı"

ING Türkiye, "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı"nı müşterilerine sunuyor.

ING Türkiye, "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı"nı müşterilerine sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, 18 yaşından küçük bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olma imkanını sunan "Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı"nı, NN Hayat ve Emeklilik iş birliği ile müşterileriyle buluşturuyor.

Söz konusu plan ile bugünden çocuklarının geleceği için birikim yapanlar, yüzde 30 devlet katkısına ek olarak, 1 Haziran 2022'ye kadar sürecek kampanya kapsamında 300 TL'ye kadar ING'nin ilk katkı payı hediyesinden de faydalanabiliyor.

ING Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ile ebeveynler aylık 150 TL'den başlayan birikim seçenekleri ile çocuklarının geleceğini bugünden güvence altına alabiliyor ve çocukları 18 yaşını geçtikten sonra ister toplu olarak parayı alabiliyor, isterlerse de birikim yapmaya devam edebiliyor.

Kampanya kapsamında ayrıca ING'liler, 3 ay boyunca ING Turuncu Çocuk Hesabı kapsamında Hoş Geldin Faizi'nden yararlanabiliyor. ING Turuncu Çocuk Hesabı ile ebeveynler, vadesiz hesaplarından veya kartlarından düzenli birikim talimatı vererek, her ay yatıracakları tutarlarla çocuklarının ihtiyaçları için bugünden birikim yapabiliyor.

Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı'na özel olarak ING müşterileri, NN Hayat ve Emeklilik'in sunduğu Önce Sen Dünyası ile çocukları için eğitim danışmanlığı ihtiyacından, sınav zamanı psikolojik desteğe, kreş, dil kursu, kolej ve evde bakıcı hizmeti indirimlerine kadar çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

"Tasarrufun alışkanlığa dönüşmesi için tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma vizyonu ile faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarrufun toplum genelinde bir alışkanlığa dönüşmesi için tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Her çeyrek sonuçlarını açıkladığımız Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, BES'in tercih edilen bir tasarruf aracı olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihleri içinde Bireysel Emeklilik Fonları son 6 yıldır en çok tercih edilen 3 tasarruf aracından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünümüzün, çocukları için bugünden birikim yapmak isteyen müşterilerimiz için önemli bir tasarruf aracı olacağına inanıyoruz. Tasarrufu destekleyici ürün ve hizmetler geliştirmeye, avantajlı kampanyalar ile müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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