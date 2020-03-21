Son Dakika › Güncel › 'Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var, hasta sayımız 947'ye ulaştı' - Son Dakika
"Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var, hasta sayımız 947'ye ulaştı"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak