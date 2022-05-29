Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak - Son Dakika
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Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak

29.05.2022 09:01
Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak ve İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Bugün yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak. Hatırlanacağı üzere Meteoroloji, İstanbulluları bugünkü sıcaklık seviyesi için art arda yaptığı açıklamalarla uyarmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde uyardığı yüksek sıcaklıklar başladı. Yurdun büyük kısmında sıcaklık değerleri 30 dereceyi aşarken yurdun kuzeydoğusunda ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek.

AYDIN'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

İstanbul'da mayıs ayında pek sık rastlanmayan 33 derecelik sıcaklık değerleri görülecek, yurdun en sıcak şehri ise 40 derece dolaylarındaki sıcaklığıyla Aydın olacak.

METEOROLOJİ İSTANBULLULARI UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bugün zirveye çıkacak sıcaklıklara yönelik uyarılarda bulunmuştu. Vatandaşları güneş altında uzun saatler geçirmemeleri konusunda uyaran Meteoroloji, sıcaklıkların 33 dereceyi aşabileceğini kaydetmişti.

Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Aydın, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bugüne dikkat! İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceyi aşacak, yurdun en sıcak şehri ise 40 dereceyle Aydın olacak - Son Dakika
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