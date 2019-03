Bugüne Kadar 550 Binin Üzerinde Başvuru Gerçekleşti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvurunun 550 bini aştığını belirterek, "Bu çok önemli bir sayı. İnşallah 2023'e kadar TOKİ eliyle en az 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Basın Buluşması programında, Milli Mücadele döneminde Anadolu basınının her zaman dik durduğunu, zaferin kazanılmasında büyük mücadele verdiğini söyledi.



Kentteki basın yayın kuruluşlarının ve yerel yayıncılığın güçlü şekilde yapıldığını aktaran Kurum, basının vatandaşların sesi olduğunu, önemli bir vazifeyi ifa ettiğini dile getirdi.



Kurum, 31 Mart'ta tüm şehirlerin geleceğinin oylanacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, tüm Müslüman ülkelerin, yardıma ihtiyacı olan tüm fakirlerin, tüm mazlum ve yetim çocukların, Arakan'ın ve Filistin'in lideridir. Bu anlamda bu ülkedeki beka, tüm Orta Doğuyu, mazlum ve yetim çocukları ilgilendiriyor. Biz de Konya olarak her zaman Cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterdik. İnşallah 31 Mart'ta, 31 ilçenin hepsini alarak bu güçlü kadrolarla şehrimize, tüm ilçelerimize hizmet etmek istiyoruz."



AK Parti iktidarı döneminde Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yapıldığına değinen Kurum, vatandaşın sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.



Kurum, 2023'e kadar 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, "Bunun ilk etabı, 50 bin konutu açıkladık. Bu kapsamda Konya'da 3 bin konut inşasına başladık. Söz verdiğimiz üzere ilave bin konutu daha yapacağız." diye konuştu.



Sosyal konuta başvuru 550 bini geçti



Vatandaşların 460 lira ödemeli 240 ay vadeyle ev alabileceğini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 550 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Bu çok önemli bir sayı. İnşallah 2023'e kadar TOKİ eliyle en az 250 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Bunun da üstüne çıkarak Cumhurbaşkanımızın, 'bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşım kalmasın, riskli binada hiçbir vatandaşım oturmasın' talimatı çerçevesinde bu projeyi yürütüyoruz. Hemşehrilerimden rekor destek bekliyorum. Konyalılar, zillet ittifakına sandıkta gerekli mesajı verecek. Hemşehrilerim terör örgütüyle kol kola girenlere gerekli mesajı verecek. Rekor bir oyla her zaman olduğu gibi Konya'mız Cumhurbaşkanımızın arkasında duracaktır."



Bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde, Türkiye'nin ihtiyacı olan kentsel dönüşümden alt ve üst yapıya, millet bahçelerine kadar bir sürü projeleri gerçekleştirmek için hızlı kararlar alıyor ve uyguluyoruz. Bu anlamda bence yeni hükümet sisteminin en önemli farkı budur." dedi.



"Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir düzenleme yaptık"



Kurum, bir başka gazetecinin, imar barışı kapsamında riskli yapılara ruhsat verildiği yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine, şunları söyledi:



"Çıkardığımız yasa imar barışı, imar affı değil. Vatandaşımızın elektrik, su ve doğalgaz alamadığı, altyapı hizmetlerinin karşılanamadığı süreçte Türkiye'de 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir düzenleme yaptık. Bugüne kadar 10,5 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. 17,5 milyar liranın üzerinde geliri yatırdılar. Bu anlamda vatandaşımızın mülkiyet problemini aştık. Birçok vatandaşımız Hazine arazileri üzerinde yıllardır oturuyorlardı ancak burada mülkiyete konu değillerdi. Bu problemleri çözüldü. Arsalarını alıp mülkiyetine sahip olabiliyorlar. Bu çok önemli düzenleme. Bu yapılar 31 aralık 2017'den önce yapılmış orada fiilen duran yapılar. Dolayısıyla vatandaşın bu mağduriyetini engelleme adına çok önemli bir düzenleme."



"Kaçak kuyularla imar barışının hiçbir alakası yok"



Vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı alanlarda yaşamasına imkan vermek istediklerini anlatan Kurum, "Bu düzenleme kaçak kuyuları veya kuyuların yeni yapılmasını içermiyor. Kuyularla imar barışının hiçbir alakası yok. Bu düzenlemeden yararlanıp bir kuyu açamazlar, bu kuyuya ruhsat alamazlar." dedi.



"Kartal'da 48 gün sonra temel attık"



Kurum, yılda 300 bin konut dönüştüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 580 bin konutun dönüşümünü yaptık. TOKİ eliyle 840 bin konutu yaptık, bunun 780 binini vatandaşa teslim ettik. Bunların yüzde 90'ı sosyal konut niteliğinde. 10,5 milyar lira kredi verdik. Direk hibe kapsamında 10,5 milyar liralık faiz desteği, kira yardımı verdik. Bu dönüştüreceğimiz konutları yüzde 10-15'ini TOKİ eliyle kalanını da İller Bankası ile kredi vererek yapacağız. Bu projeleri de yatay mimari esaslı özümüzü, kültürümüzü yansıtacak şekilde yapacağız. Şehirlerde örnek kentsel dönüşüm uygulamalarını artıracağız. Vatandaşlarımızla rıza çerçevesinde bu süreci yöneteceğiz. Mamak ziyaretinde en geç 6 ay içinde konut temel atma sözü vermiştik. Aradan 4 ay geçti, gittik orada temelimizi attık. İnşallah en kısa zamanda konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kartal'da 50 gün önce bir binamız göçtü, 21 canımız gitti. Biz oraya 48 gün sonra temel attık. Etraftaki 10 blokla birlikte 7 ay sonra da evlerini vereceğiz. İcraat yapıyoruz. Bu icraatlarımızla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz."



Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti merkez ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

